Azerbaigian: presidente Aliyev, serve una risposta globale alla crisi del Covid-19 (2)

- “La nostra riunione di oggi è fondamentale per avere uno scambio di opinioni e confrontarci sulle misure prese sul piano nazionale per contenere la diffusione del virus”, ha continuato Aliyev, sottolineando anche l’importanza “dell’economia, del commercio e delle attività di trasporto legate all’import-export”. “L’Azerbaigian, essendo uno snodo importante tra la Turchia e i paesi dell’Asia centrale, ha preso una serie di provvedimenti per garantire la continuazione del traffico merci: nonostante la pandemia e gli effetti ad essa associati, sul territorio nazionale sono state trasportate 180 mila tonnellate di merci provenienti da paesi aderenti al Consiglio”, ha spiegato, aggiungendo che “ci sono ottimi orizzonti di cooperazione sul piano sanitario tra i nostri paesi”. (segue) (Res)