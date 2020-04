Azerbaigian: presidente Aliyev, serve una risposta globale alla crisi del Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Aliyev ha ribadito che “serve una risposta globale alla crisi del Covid-19, ormai diventato una minaccia di portata mondiale”. “Alcuni paesi hanno sbagliato a scegliere di isolarsi all’inizio dell’epidemia: in situazioni come questa, con una pandemia globale, il mondo ha bisogno di cooperazione e solidarietà”, ha aggiunto il presidente, sottolineando che l’Azerbaigian “ha preso provvedimenti puntuali ed efficaci per contenere al massimo la diffusione del virus sul piano nazionale”. “Abbiamo preso misure restrittive a seconda di come si evolveva la situazione: il governo ha istituito una task force già all’inizio dell’anno, e dal 3 marzo scorso abbiamo sospeso le attività didattiche fino al prossimo 20 aprile; tutti i grandi eventi pubblici in programma nel paese sono stati posticipati o annullati, e abbiamo anche annunciato nuove misure di isolamento domiciliare e quarantena, rispettivamente il 14 e il 24 marzo”, ha detto, ricordando poi che “sono stati chiusi i centri commerciali e di intrattenimento, e imposte nuove restrizioni alla circolazione delle persone nel paese”. (Res)