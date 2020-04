Coronavirus: da Vigili del fuoco Roma sanificati diversi locali e strade pubbliche Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle attività di protezione civile, fatte salve le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente, personale dei Vigili del fuoco del comando provinciale ha effettuato tra il 3 e il 10 aprile diversi interventi di sanificazione locali pubblici o aree esterne, igienizzazione strade pubbliche, trasporto di medicinali ed altro materiale urgente in alcuni comuni del territorio per i quali i sindaci hanno fatto richiesta secondo esigenze specifiche. In particolare si è intervenuti nei seguenti Comuni: Colleferro, dove sono state igienizzate le strade pubbliche; al pronto soccorso di Alatri per sanificazione locali; all'ospedale San Paolo di Civitavecchia per sanificazione locali; a Campagnano, igienizzazione strade pubbliche. Infine, a Roma in via bel poggio 41 per trasporto materiali sanitari urgenti. (Rer)