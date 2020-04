Roma: prova a rapire un bambino ma non ci riesce e fugge, rintracciata e denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava passeggiando con sul figlio in braccio nei pressi del centro commerciale Porta di Roma quando ha visto, dal lato opposto delle strada, una donna che si avvicinava coprendosi il volto. La mamma, anche per evitare un contatto ravvicinato vista l'emergenza coronavirus, ha cercato di attraversare la strada ma è stata raggiunta dalla donna che le ha strappato il bambino dalle braccia ed è fuggita. La madre ha iniziato a urlare per chiedere aiuto ma la strada era deserta e, disperata, ha provato a raggiungere la rapitrice, riuscendoci, l'ha strattonata ed è riuscita a riprendersi il bambino. Poi ha chiamato il 112. E' successo lunedì scorso, intorno alle 19. Sono intervenuti gli agenti del Reparto volanti e del commissariato Fidene Serpentari che, a seguito delle descrizioni fornite dalla madre sono riusciti a rintracciare subito la donna che è stata riconosciuta dalla vittima. L'autrice del tentativo del sequestro, una serba di 28 anni, è stata accompagnata presso gli uffici di Polizia e, come disposto dall'Autorità giudiziaria, è stata denunciata.(Rer)