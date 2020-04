Coronavirus: Qatar costruisce ospedale con una capacità di 3 mila posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato del Qatar sta costruendo un ospedale da campo per la terapia intensiva come parte dei suoi piani preventivi che sta adottando per rispondere alla diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "al Jazeera" l'ospedale, situato nella zona di Umm Salal a nord di Doha, è stato implementato dall'Autorità per i Lavori Pubblici su richiesta del ministero della Sanità pubblica, che lo ha equipaggiato a tempo di record, in circa 72 ore, e con standard internazionali. L'ospedale contra su tremila posti letto nella sua prima fase e i lavori rimanenti sono in fase di completamento per raggiungere la capacità di ottomila e cinquecento posti letto come ospedale per la terapia intensiva. (Res)