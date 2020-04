Coronavirus: Sala a Colao, Milano può essere area test per applicazione per idee ‘fase 2’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vittorio Colao è un grande manager e per me è anche un amico. Ha un ruolo delicato al capo del comitato per la fase 2. Mi sono permesso semplicemente di dirgli che: ‘È bene e anche logico che stiate a Roma ma qualunque cosa penserete dovrà trovare applicazione nei territori quindi se vedete qualcosa per cui Milano può essere un’area test di applicazione, noi siamo qui”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato su Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus spiegando di aver sentito telefonicamente l’ex ad di Vodafone incaricato dal presidente del Consiglio a presiedere la task force per la ripartenza in vista della graduale riapertura dopo il 3 maggio. (Rem)