Coronavirus: Lollobrigida (Fd'I), Conte rifiuta confronto in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, informa che ieri mattina aveva scritto "una lettera al presidente Fico affinché si attivasse per far sì che Conte venisse a confrontarsi sull'emergenza coronavirus in Parlamento, simbolo di democrazia. Ancora oggi - denuncia in una nota - Conte non ha accettato l'invito a confrontarsi democraticamente ma ha scelto il metodo dei peggiori dittatori. Reputiamo ciò che è accaduto gravissimo, uno strappo pesante che travalica in modo preoccupante il confronto tra partiti. Faccio appello a tutte le forze davvero democratiche di questa nazione affinché difendano i principi che sorreggono il nostro sistema repubblicano, a cominciare dal nostro presidente Mattarella". (Com)