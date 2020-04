Coronavirus: in Bielorussia 2.031 casi confermati, 23 i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente 2.031 i pazienti positivi al Covid-19 in Bielorussia. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi oggi dal ministero della Sanità, ripresi dall’agenzia di stampa “Belta”. Per quanto riguarda il bilancio dei deceduti e dei guariti, il totale si è attestato rispettivamente a 23 e 172 pazienti. La maggior parte dei positivi ricoverati in ospedale presenta una sintomatologia lieve, mentre sono in 52 ad aver bisogno di supporto respiratorio.(Res)