Camera: martedì audizione Boccia su coronavirus

- Martedì 14 aprile, alle ore 14, presso la sala del Mappamondo di Montecitorio, la commissione Affari costituzionali svolge l'audizione in videoconferenza, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sulle iniziative di competenza del suo dicastero adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare. (Com)