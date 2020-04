Camera: martedì audizione Franceschini su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 aprile, alle ore 17.30, la commissione Cultura, presso l'Aula della commissione Trasporti, svolge l'audizione in videoconferenza del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso nel settore dei beni e delle attività culturali. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)