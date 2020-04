Coronavirus: Sala, patrimoniale Pd non è buona idea, piuttosto chiamiamo italiani alla generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del Pd su una mini patrimoniale contro la povertà da coronavirus “non penso sia una buona idea e chiedo di rifletterci”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato su Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Sono assolutamente convito - ha precisato il primo cittadino - che le tasse debbano funzionare con un principio di equità sociale ma questo è il momento di non creare differenze e di non dividerci. Piuttosto chiamiamo alla generosità gli italiani che in questa fase stanno dimostrando di essere molto generosi”. (Rem)