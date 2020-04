Parlamento: giovedì in commissioni Esteri audizione Di Maio su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 16 aprile, alle ore 16, le commissioni Esteri riunite di Camera e Senato, presso la nuova Aula dei Gruppi parlamentari e la sala Koch, svolgono l'audizione in videoconferenza del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, su questioni di competenza nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Lo riferisce Montecitorio in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)