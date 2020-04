Coronavirus: Sala, andiamo avanti con test sierologici, basta confondere forma con sostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ribadisce il suo appello alle istituzione, lanciato ieri, di autorizzare i test seriologici sull’immunità al coronavirus. “Da un lato - spiega nel consueto videomessaggio Facebook- bisogno capire se si riapre una fabbrica o una cartoleria, dall’altro la questione fondamentale è capire chi torna al lavoro quindi insisto a dire, se è vero che i giovani sono i meno colpiti, prima i giovani e poi chi ha una patente di immunità deve essere messo in condizioni di tornare al lavoro, ma a monte deve aver fatto il teste. Quindi - ha osservato il sindaco - basta confondere la forma con la sostanza: non vengono ancora utilizzati questi test ma noi sappiamo che gli ospedali poi li fanno per cui andiamo avanti”.(Rem)