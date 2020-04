Pasqua: Di Maio, calore nonostante distanze, mettiamo a tavola prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli esteri Luigi di Maio, ha rivolto un appello a vivere la "insolita Pasqua", condizionata dalle distanze sociali imposte dall'emergenza coronavirus, consumando prodotti "Made in Italy", gesto di aiuto alle aziende nazionali. "Ci prepariamo a trascorrere un’insolita Pasqua distanti dai nostri cari, dalle persone a cui più di ogni altra cosa vogliamo bene", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Faecbook. "Questa emergenza ci ha scombussolato, ha cambiato la nostra quotidianità. Ma nonostante le distanze, il calore dei nostri familiari non mancherà. In questi giorni mi state scrivendo in molti per dirmi che quella di domani comunque dovrà essere una giornata speciale. Metteremo a tavola i piatti tipici della Pasqua e proveremo a chiudere gli occhi dimenticandoci per un istante di questo virus. Voglio rivolgere un appello a tutti: mettiamo a tavola prodotti italiani. Durante questa emergenza ognuno di noi può aiutare le nostre aziende comprando e mangiando prodotti Made in Italy. Ricordiamoci sempre di essere orgogliosi del nostro Paese, delle nostre tradizioni, della nostra terra", ha concluso il ministro. (Rin)