Coronavirus: Gelmini (FI), avvoltoi sulla Lombardia, Gallera e Fontana hanno fatto miracoli 

- "Vedo un sinistro volteggiare di avvoltoi che cercano di speculare politicamente su una vicenda tragica. La Regione Lombardia è stata travolta da uno tsunami senza precedenti. Abbiamo avuto oltre 10mila vittime, oltre 50mila casi di contagi (il 40 per cento di quelli italiani), ma il sistema ha retto grazie alla straordinaria abnegazione del personale sanitario e ad una organizzazione d'eccellenza quale è quella della sanità lombarda". Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". "Chi critica, non sa di cosa parla e non comprende che questo non è il momento di dubitare del lavoro di medici e infermieri. L'assessore Gallera, il governatore Fontana, la giunta regionale, i sindaci hanno fatto miracoli. Altro che critiche", ha aggiunto Gelmini osservando che le residenze per anziani sono "strutture per lo più private ed è evidente che, anche per la natura dei pazienti che ospitano, hanno rappresentato l'anello debole di una catena, che si è trovata a fronteggiare qualcosa di mai sperimentato. È stata la stessa Regione ad attivare due commissioni di inchiesta: una sul Trivulzio e un'altra sulle rsa del territorio lombardo".(com)