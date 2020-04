Camera: mercoledì audizione Banca d'Italia su iniziative task force coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, presso la nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolge l'audizione di Paolo Angelini, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, e di Giorgio Gobbi, capo del servizio stabilità finanziaria della Banca d'Italia, sulle iniziative della task force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)