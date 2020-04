Russia-Italia: specialisti russi a Bergamo, sanificate case di riposo in tre nuovi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti e i medici militari della Federazione Russa dispiegati a Bergamo, insieme ai colleghi italiani, hanno effettuato operazioni di sanificazione nelle case di riposo di tre comuni lombardi. Lo si apprende da una nota diffusa oggi dal ministero della Difesa russo. “Gli esperti militari della Federazione, in collaborazione con i colleghi italiani, hanno sanificato le aree di alcune case di riposo nei comuni di Tavernola Bergamasca, Sarnico e Predore, in provincia di Bergamo”, si legge nel documento. Stando ai dati diffusi, il personale militare e sanitario italiano e russo ha sanificato le case di riposo in un totale di 46 comuni in tutta la Lombardia, per circa 3,2 milioni di metri quadri di superfici. (Res)