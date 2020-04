Camera: giovedì audizione Parisi (Anpal) su coronavirus e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 16 aprile, alle ore 15, la commissione Lavoro, presso l'Aula della commissione Trasporti, svolge l'audizione in videoconferenza di Domenico Parisi, presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), sulle iniziative di competenza dell'Anpal al fine di fronteggiare le conseguenze occupazionali dell'emergenza Covid 19. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)