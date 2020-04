Coronavirus: Prefetto Milano, non dobbiamo vanificare scorzi, sarebbe veramente infelice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non dobbiamo vanificare gli sforzi, sarebbe veramente infelice. Ma sono convinto che ce la faremo ad andare avanti bene. Soprattutto in questi giorni abbiamo in campo un imponente sistema di controllo non solo nel Milanese, ma in tutta Italia”. Lo ha detto il Prefetto di Milano, Renato Saccone, in un’intervista a SkyTg24. “E chiunque abbia la malaugurata idea di recarsi in una seconda casa - ha chiarito - sarà bloccato e sanzionato e credo avrà la riprovazione di tutti”. (Rem)