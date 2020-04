Coronavirus: M5s, con nostro emendamento salvo semestre pratica forense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia informano di essere al lavoro "in questi giorni di emergenza" anche "per tutelare i praticanti avvocati che rischiavano di veder vanificati i loro sforzi per accedere alla professione forense". Quindi, in una nota, spiegano: "Grazie a un nostro emendamento al decreto Cura Italia approvato al Senato, il periodo di sospensione delle udienze non inciderà sul tirocinio professionale. La pratica, infatti, sarà considerata valida anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze previste. In questo modo il semestre di tirocinio sarà a tutti gli effetti considerato svolto. Inoltre, sempre per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, le attività formative collegate ai tirocini proseguiranno in modalità telematica. Oggi più che mai - concludono i parlamentari M5s -, abbiamo il dovere di garantire la salute di tutti e, allo stesso tempo, il futuro dei nostri giovani". (Com)