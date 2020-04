Cina-Emirati: ministri Esteri discutono di cooperazione contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e il suo omologo cinese, Wang Yi, hanno discusso di come i loro paesi possano continuare a collaborare per frenare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa emiratina "Wam". Durante la conversazione, Al Nahyan ha affermato che la Cina è stata un modello per altri paesi che cercano di frenare efficacemente la diffusione del COVID-19, e ha anche espresso la sua gratitudine per la cooperazione tra i due paesi, soprattutto in relazione agli scambi di forniture mediche. "Gli intensificati canali di cooperazione tra i due paesi sul coronavirus dimostrano il livello del partenariato strategico globale tra i due paesi", ha affermato al Nahyan secondo la nota. Il ministero della Salute e della prevenzione degli Emirati Arabi Uniti ha confermato che sono 3360 i casi di coronavirus nel Paese dall'inizio dell'epidemia. (Res)