Energia: colloquio Bin Salman-Putin su stabilità mercati (2)

- L’annuncio è giunto al termine dei colloqui del 9 aprile, tra i membri dell’Opec+, che precedono una teleconferenza tra i ministri dell’Energia dei paesi del G20 coordinata dall’Arabia Saudita. Il taglio concordato dall’Opec e dall’Opec+ ammontano complessivamente a ben 10 milioni di barili di petrolio giornalieri, pari al 10 per cento delle forniture globali; ulteriori tagli per 5 milioni di barili giornalieri dovrebbero giungere da altri produttori per aiutare a superare la peggiore crisi petrolifera da decenni a questa parte. (Res)