Opec+: Bin Salman a Putin, la stabilità del mercato energetico è l'obiettivo comune

- L'erede al trono saudita, Mohammed Bin Salman, ha tenuto ieri sera un colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa saudita "Spa". Nel corso del colloquio si è discusso "degli sforzi condotti da entrambe le parti per garantire la stabilità del mercato energetico e la sua difesa allo scopo di sostenere l'economia mondiale". Bin Salman e Putin hanno anche ribadito l'importanza della cooperazione tra tutti i paesi produttori di petrolio. Il colloquio è arrivato dopo che i paesi dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli alleati esterni all’organizzazione, guidati dalla Russia (Opec+), hanno raggiunto un accordo per un taglio record della produzione di petrolio greggio, pari ad oltre un quinto della produzione complessiva attuale, ed hanno chiesto agli Stati Uniti e ad altri produttori di unirsi a tale sforzo senza precedenti nel tentativo di risollevare i prezzi del greggio abbattuti dalla pandemia globale di coronavirus e dalla guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia.L’annuncio è giunto al termine dei colloqui del 9 aprile, tra i membri dell’Opec+, che precedono una teleconferenza tra i ministri dell’Energia dei paesi del G20 coordinata dall’Arabia Saudita. Il taglio concordato dall’Opec e dall’Opec+ ammontano complessivamente a ben 10 milioni di barili di petrolio giornalieri, pari al 10 per cento delle forniture globali; ulteriori tagli per 5 milioni di barili giornalieri dovrebbero giungere da altri produttori per aiutare a superare la peggiore crisi petrolifera da decenni a questa parte. (Res)