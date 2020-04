Coronavirus: indagato direttore generale del Pio Albergo Trivulzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio, risulta essere indagato dalla Procura di Milano con le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo per le morti sospette delle ultime settimane tra gli anziani dell’istituto gerontologico. Lo confermano fonti qualificate vicine all’indagine dopo quanto anticipato dal Corriere della Sera nell’edizione odierna. Si tratta del primo passo formale delle attività investigative condotte dai pm del pool Tutela della salute. In queste ore - viene spiegato - sono in fase di valutazione le iscrizioni di altri dirigenti di rsa milanesi, sui cui sono stati aperti altrettanti fascicoli d’indagine analoghi a quello della ‘Baggina’, come atto di garanzia per poter effettuare delle attività tecniche nei prossimi giorni. Al vaglio dei magistrati c’è il rispetto dei protocolli di sicurezza interna delle strutture, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale per gli operatori e gli ospiti e la gestione dei trasferimenti dei pazienti positivi dagli ospedali. (Rem)