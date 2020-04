Coronavirus: 2.273 morti in America latina, Brasile oltre quota mille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.273 le sin qui vittime legate al contagio da nuovo coronavirus in America latina. In Brasile, primo paese a registrare un caso di contagio nella regione, si supera la soglia dei mille decessi. In Messico si contano 3.844 casi di contagio e 233 morti. Il governo ha però fatto sapere di tenere anche conto di un sistema statistico di conteggio degli infetti, che moltiplica per otto il valore dei contagi ufficiali. Nel paese vige fino a fine aprile “l’emergenza sanitaria”, con forte impulso al distanziamento sociale, ma senza coprifuoco, misura a cui il governo “non crede”. In vista della crisi economica, il governo vara misure per mettere in sicurezza le fasce più deboli, evita ricorso a incentivi fiscali e non crea nuovo debito. Avviato ponte aero di aiuti dalla Cina. A Panama si registrano ad oggi 2.974 casi confermati e 74 decessi. Il presidente Laurentino Cortizo ordina una serrata totale, a tempo indefinito su tutto il territorio nazionale e annuncia tagli agli stipendi dei funzionari pubblici. Iniziata la fase di “trasmissione locale” a Cuba, 564 casi di contagio, 15 morti. Dal 31 marzo aeroporti chiusi per evitare “pericoli aggiuntivi” legati all’arrivo di stranieri. Cancellata la tradizionale sfilata del 1 maggio. (segue) (Abu)