Coronavirus: 2.273 morti in America latina, Brasile oltre quota mille (3)

- Le cifre ufficiali riferiscono di sette casi di contagio e un morto in Nicaragua, anche se diversi settori, tra cui la chiesa cattolica e la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), denunciano poca trasparenza nelle informazioni. Il virus arriva in El Salvador solo il 18 marzo, con la prima delle sei morti il 31 marzo e 118 contagi ad oggi, ma il presidente Nayib Bukele per “evitare quello che è successo in Italia, Spagna e Usa”, ha disposto da subito quarantena assoluta fino al 6 maggio. In Honduras, con 392 casi e 24 morti, vige la quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio, il coprifuoco nazionale e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Sale a 27 il numero di contagi ad Haiti, con due morti. (segue) (Abu)