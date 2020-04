Usa: coronavirus, deficit di bilancio in aumento dell’8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio degli Stati Uniti ha subito un incremento pari a otto punti percentuali nei primi sei mesi dell’anno fiscale: la spesa pubblica ha superato le entrate fiscali in vista degli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19. Lo si apprende dal “Wall Street Journal”. Stando ai dati diffusi dal dipartimento del Tesoro, da ottobre a marzo il deficit di bilancio si è attestato a 743,6 miliardi di dollari contro i 691,2 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda la spesa pubblica e le entrate fiscali, si sono attestate rispettivamente a 2.347 miliardi e a 1.604 miliardi di dollari con incrementi pari a sette e a sei punti percentuali. Riportando le dichiarazioni di un funzionario del Tesoro, il “Wall Street Journal” ha aggiunto che al momento la pandemia non ha avuto un impatto diretto così importante sui due dati, ma che la situazione potrebbe cambiare rei risultati di aprile. (Nys)