Coronavirus: Prefettura Milano, ieri controllate 18.497 persone, 660 sanzionate

- All’interno del territorio della città metropolitana di Milano nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, sono state 18.497 le persone controllate dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi di monitoraggio dedicati all’osservanza delle norme per il contenimento del coronavirus contenute nei dpcm del 8, 9 e 11 marzo. All’esito delle verifiche sono state sanzionate 660 persone (3,56 per cento) ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 19/2020. Lo comunica la Prefettura di Milano nel consueto report giornaliero con i dati sull’attività di monitoraggio. Tre le persone positive trovate in strada senza validi motivi che sono state quindi denunciate ai sensi del art. 260 del Regio decreto 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie). Quasi 4mila (3.936) gli esercizi commerciali controllati, di cui 29 titolari sono stati denunciati perché inosservanti delle prescrizioni contenute nell’art. 4 del decreto legge 19/2020. (Rem)