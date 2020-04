Usa: Trump, totale dei decessi associati a Covid-19 sarà inferiore rispetto alle stime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l totale dei decessi associati al Covid-19 negli Stati Uniti sarà di gran lunga inferiore rispetto alle centomila unità inizialmente previste dagli esperti. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Le stime iniziali parlavano di 100 mila morti, ma credo che saremo ben al di sotto di quel numero”, ha detto, ricordando che durante una recente presentazione gli esperti della task force avevano parlato di 2,2 milioni di possibili morti in mancanza di misure per il contenimento dei contagi. In presenza delle misure di sicurezza erano stati invece stimati tra i centomila e i 220 mila morti. Durante la conferenza stampa, Trump ha ribadito che nello Stato di New York è stato registrato un calo dei ricoveri ospedalieri e che l’incremento giornaliero di contagi sul piano nazionale si sta riducendo. “Siamo vicini al picco”, ha detto. (Nys)