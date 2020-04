Spagna-Marocco: colloquio telefonico Felipe VI-Mohammed VI su crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re spagnolo, Filipe VI, ha tenuto ieri un colloquio telefonico con il monarca marocchino, Mohammed VI, per discutere della situazione sanitaria nei loro paesi alla luce della crisi per la diffusione del coronavirus. Secondo quanto ha reso noto la Casa Reale spagnola su Twitter, il re Felipe VI di Spagna e il re Mohammed VI hanno tenuto un colloquio telefonico dedicato al monitoraggio della crisi sanitaria legata alla diffusione della pandemia. La discussione si è anche concentrata sulla solidarietà internazionale per affrontare questa pandemia, ha concluso la Casa Reale di Madrid. (Res)