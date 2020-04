Coronavirus: Conte, si sta pagando prezzo immenso ma ci riprenderemo le nostre vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera al direttore del quotidiano "Avvenire", alla vigilia della Pasqua, sottolinea come il "prezzo che oggi si sta pagando" sia "immenso. In termini di vite umane, prima di tutto. Penso - scrive il premier - in particolare alla popolazione più fragile e anziana. Tante, troppe le storie di chi ha pagato con la vita la lotta contro questo nemico invisibile. Tra queste, anche quelle di molti sacerdoti soprattutto del Nord Italia, impegnati a rinfrancare gli animi feriti, nella convinzione del valore vivificante della preghiera, anche della preghiera silenziosa offerta a Dio nel chiuso della propria stanza. In queste settimane ho più volte ricordato che tutelare la salute e sconfiggere il Covid-19 sono obiettivi che sollecitano la responsabilità di tutti, non sono appannaggio esclusivo di scienza e politica". Conte, quindi, ricorda che "la Chiesa italiana, in queste durissime settimane, ha accompagnato, con la sua presenza concreta nel territorio, la sofferenza del nostro popolo, contribuendo - con molte iniziative - a sostenere soprattutto i più deboli, le famiglie in situazioni di povertà e necessità". Nella lettara, il presidente del Consiglio poi aggiunge: "Desidero, per questo, ringraziare il cardinale Bassetti e tutta la Conferenza episcopale, che ha generosamente devoluto per questa causa un’ingente somma proveniente dall’otto per mille, messa a disposizione per far fronte alle conseguenze sanitarie ed economiche causate dall’epidemia. Soprattutto desidero esprimere la mia gratitudine per aver compreso la dolorosa decisione di celebrare sine populo le liturgie, nella consapevolezza dei beni supremi coinvolti in questo difficile passaggio della nostra storia nazionale. La Chiesa italiana ha dimostrato ancora una volta la sua naturale vocazione al dialogo e alla cooperazione con le istituzioni civili, la sua capacità di interpretare - con saggezza e discernimento - i segni dei tempi". (segue) (Rin)