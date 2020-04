Coronavirus: Conte, si sta pagando prezzo immenso ma ci riprenderemo le nostre vite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Conte sottolinea anche: "Il rispetto delle misure adottate dal governo, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico, è un gesto di responsabilità verso l’intero Paese, di rispetto per chi affronta ogni giorno - in prima linea - l’emergenza. Sono però consapevole di quanto questo sacrificio sia adesso più doloroso. La Pasqua è per tutti noi un richiamo all’unità, alla solidarietà, all’amore: essere distanti, non poter condividere insieme la grazia del tempo pasquale è motivo di grande sofferenza, ne sono pienamente consapevole. Ricorderemo questa primavera come quella in cui, per la prima volta nella storia, il Papa ha presieduto le udienze generali e officiato l’Angelus in diretta streaming: le sue parole, pur pronunicate lontano da una piazza San Pietro avvolta in un silenzio irreale, sono arrivate a tutti. Ne ricorderemo - evidenzia - l’alto valore simblico, che ha respinto la dispersione e la rassegnazione che iniziavano a maturare tra i sacerdoti e la comunità di fede". (segue) (Rin)