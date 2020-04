Coronavirus: Conte, si sta pagando prezzo immenso ma ci riprenderemo le nostre vite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera ad "Avvenire", inoltre, il presidente del Consiglio ricorda l'impegno dei volontari: "In questi mesi di sofferenza, tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo di base, del Terzo settore ha mostrato, in coerenza con la sua missione, la massima attenzione alle conseguenze più drammatiche che la crisi sta provocando sui più deboli e vulnerabili. A tale proposito, ho accolto con vivo interesse l'appello lanciato, sul suo quotidiano, ad avviare una riflessione sul Servizio civile universale". Infine, Conte conclude con un auspicio: "Che questi giorni difficili siano un 'passaggio' verso momenti più sereni: torneremo gradualmente padroni del nostro quotidiano. Ci riprenderemo le nostre vite, scoprendo di essere una comunità forte, orgogliosa, solidale. Ed è forse questo il significato più profondo, per il quale ricorderemo questo 2020: l'anno in cui, dopo aver attraversato la 'notte oscura', siamo risorti, ricostruendo il nostro futuro sulle solide basi della solidarietà e della comunione". (Rin)