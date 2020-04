Rai: Pluralismo e libertà, comizio e fake news in prima serata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia del coronavirus per fare un comizio con l'uso, tra l'altro, della tv di Stato. Non avremmo mai pensato che ciò potesse avvenire ed invece è avvenuto con la complicità della Rai che ha permesso un comizio senza contraddittorio, né diritto di replica". Lo hanno dichiarato in una nota Elisa Billato ed Americo Mancini di Pluralismo e Libertà all'interno dell'esecutivo Usigrai. "Ed è ancora più grave - hanno proseguito - che palazzo Chigi abbia utilizzato le tv e la tv di stato per diffondere fake news che non fanno certo onore a chi ricopre una carica così importante e che finiscono per farci fare non certo una bella figura a livello internazionale. Ma questo attiene alla politica. A noi interessa che la tv del servizio pubblico non si presti a simili spettacoli. Per questo chiediamo ai vertici Rai di evitare che si ripetano in futuro tali episodi ma soprattutto che si assicuri il massimo del pluralismo. Ci aspettiamo, inoltre, che intervenga la task force contro le fake news istituita presso Presidenza del consiglio. Anche se consideriamo, così come affermato dalla fondazione Einaudi, scuola e formazione il miglior antidoto contro ogni sorta di informazione falsata", hanno concluso Billato e Mancini. (Ren)