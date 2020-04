Albania: coronavirus, in arrivo secondo pacchetto di misure per cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese sta lavorando a un secondo pacchetto di misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese la cui attività è stata colpita dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Anila Denaj, ribadendo quanto sia importante far sì che i cittadini non perdano il proprio posto di lavoro. “Nei giorni scorsi il primo ministro ha annunciato l’arrivo di un secondo pacchetto di misure economiche nel prossimo futuro: stiamo discutendo gli ultimi dettagli al momento, ma posso dire già da adesso che sarà dedicata particolare attenzione alla copertura del salario minimo, soprattutto per quelle imprese che a causa della crisi sono state costrette ad operare tagli”, ha detto. (Alt)