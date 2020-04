Albania: da Fmi 190,4 milioni di dollari a sostegno del paese contro epidemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha allocato 190,4 milioni di dollari attraverso lo Strumento per il finanziamento rapido (Rfi) per sostenere l’Albania nel contrasto all’epidemia di Covid-19 che è andata a peggiorare una situazione già critica a seguito del terremoto che ha colpito il paese balcanico lo scorso novembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”. “L’economia albanese è stata colpita da due shock drastici come il terremoto dello scorso novembre e l’epidemia di Covid-19, che andranno a rafforzare la pressione fiscale creando squilibri importanti nella bilancia dei pagamenti”, ha detto Tao Zhang, vice direttore esecutivo e presidente ad interim del Fmi. “La risposta delle autorità nazionali a questa crisi è stata molto puntuale, e il Fondo resta a fianco dell’Albania in questa battaglia”, ha aggiunto.(Alt)