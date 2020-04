Coronavirus: Fontana, entro settimana anticipo cig per un milione di lombardi, se Stato non c’è, garantiamo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro i prossimi sette giorni un milione di lavoratori dipendenti lombardi potrà chiedere l’anticipo della cassa integrazione in banca. Lo annuncia in videomessaggio pubblicato su Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “I lombardi - spiega il governatore - non possono aspettare, non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia invece con un accordo con il sistema bancario e i sindacati garantisce le risorse per l’anticipo della cassa integrazione. Entro una settima fino a un milione di lombardi potrà chiedere in banca l’assegno. Soldi veri. Se lo Stato non c’è, garantiamo noi. In Lombardia - ha chiosato Fontana - parliamo con i fatti”. (Rem)