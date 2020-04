Coronavirus: team medici cinesi inviato in Russia per aiutare nel contrasto all’epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno inviato un team di medici in Russia per aiutare il paese nel contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo si apprende da una nota diffusa oggi dal ministero degli Esteri di Pechino. “Il governo cinese ha inviato un team di medici per aiutare la Federazione Russa nel contrasto all’epidemia di Covid-19”, si legge nel documento. Stando alle informazioni diffuse, gli specialisti sono partiti questa mattina dalla Cina. (Cip)