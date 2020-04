Libia: Lna, abbattuti due droni turchi ad est di Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha annunciato che le sue forze hanno abbattuto ieri due droni di fabbricazione turca usati dalle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ad est di Misurata. Queste ultime infatti stanno tentando di avanzare sul fronte aperto ad est di Misurata nella zona di Abu Grein, di al Qadaha, di al Sadada, di al Washka e Wadi Zamzam dove si combatte da ieri mattina in modo intenso con l'uso anche dell'aviazione. L'ufficio stampa dell'Lna sostiene che le proprie forze abbiano conseguito successi sul fronte di Abu Grein. Proseguono quindi gli scontri in Libia nonostante gli appelli internazionali per una tregua che permetta alle autorità di Tripoli e di Bengasi di concentrarsi sulla lotta alla pandemia da coronavirus. (Res)