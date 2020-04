Business news: Commissione Ue approva aiuti da 2 miliardi di euro a sostegno economia della Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti alla Grecia da 2 miliardi di euro per sostenere l'economia greca nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione. La Grecia ha notificato alla Commissione una misura di sostegno nell'ambito del quadro temporaneo sotto forma di garanzie sui prestiti. La misura sarà attuata mediante l'emissione di garanzie da parte della Hellenic Development Bank (Hdb) agli intermediari finanziari. Il regime è aperto a tutte le imprese greche, ad eccezione degli intermediari finanziari, quali banche, imprese attive nel settore dell'acquacoltura, dell'agricoltura e in settori non ammissibili dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Consente la concessione di garanzie sui prestiti per aiutare le imprese a coprire le esigenze immediate di capitale circolante. La Commissione ha riscontrato che la misura greca è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, copre le garanzie su prestiti operativi con scadenza e dimensioni limitate. Limita inoltre il rischio assunto dallo Stato a un massimo dell'80 per cento. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e su questa base l'ha approvata. (Beb)