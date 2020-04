Business news: Ucraina, in primo trimestre 2020 cala di quasi il 60 per cento numero vendite auto usate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di automobili usate in Ucraina è calata del 57 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020. Nel paese sono stati venduti infatti solo 79.500 veicoli usati, nonostante le automobili di questo tipo costituiscano l’80 per cento del mercato, come riferito dai media ucraini. Nel solo mese di marzo sono inoltre stati importati nel paese 18.600 veicoli usati dall’estero, e rispetto allo stesso mese del 2019, le registrazioni sono diminuite del 61 per cento. (Res)