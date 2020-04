Business news: premier ungherese Orban annuncia cinque nuovi programmi a sostegno dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha annunciato il lancio di cinque nuovi programmi a protezione dell'economia. Orban ha fatto l'annuncio in un breve video alla Tv pubblica in cui ha promesso che il governo "creerà tanti posti di lavoro quanti quelli distrutti dall'epidemia" di coronavirus. "Dobbiamo combattere l'epidemia e le sfide economiche simultaneamente", ha dichiarato il premier. Il primo programma si concentra sulla salvaguardia dei posti di lavoro e prevede che l'esecutivo si faccia carico di una porzione delle retribuzioni pagate dalle aziende che hanno dovuto ridurre gli orari di lavoro a causa del coronavirus. Un altro prevede invece l'investimento di 450 miliardi di fiorini (1,23 miliardi di euro) per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il terzo mira a dare supporto ai settori economici più colpiti, come il turismo. Il quarto programma dispone 2 mila miliardi di fiorini (5,4 miliardi di euro) di prestiti preferenziali e garantiti dal governo per le imprese ungheresi. Il quinto, infine, ha l'obiettivo di tutelare le famiglie e i pensionati. Orban ha affermato che l'esecutivo vuole reintrodurre gradualmente le tredicesime. Il capo dell'esecutivo ha assicurato che il ministro dell'Innovazione Palkovics supervisionerà l'implementazione dei programmi, mentre quello delle Finanze, Mihaly Varga, garantirà la presenza delle coperture necessarie. (Vap)