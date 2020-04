Business news: costruzione aeroporto Valona, rinviata presentazione offerte per gara d'appalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rinviata per la seconda volta la data per la presentazione delle offerte nella gara per la costruzione costruzione e la gestione dell'aeroporto di Valona, 150 chilometri a sud di Tirana, a seguito della crisi del coronavirus. Il bando rimarrà quindi aperto sino al prossimo 21 aprile. L'aeroporto di Valona dovrebbe diventare il secondo scalo internazionale albanese "e noi ci aspettiamo che oltre ai collegamenti con le destinazioni europee, ci siano anche voli transoceanici verso gli Stati uniti e il Canada, dove c'e' una forte presenza di immigrati albanesi", hanno fatto sapere le autorità albanesi. Nei documenti della gara è stato incluso anche lo studio di fattibilità e il piano principale dell'aeroporto. (Alt)