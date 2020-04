Business news: Armenia, Birs potrebbe allocare 13,4 milioni di euro per lo sviluppo della rete stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia potrebbe ricevere un prestito pari a 13,4 milioni di euro dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs) nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture del paese caucasico, Suren Papikyan, durante una riunione della commissione parlamentare sul credito finanziario e gli affari di bilancio che si è riunita oggi per discutere la ratifica di un accordo di finanziamento per lo sviluppo della rete stradale nazionale. Stando a quanto diffuso dal portale di informazione “News.am”, il finanziamento sarà utilizzato per la riparazione di 65 chilometri di strade in tutto il paese. (Res)