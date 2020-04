© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 11 aprile, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2799m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione rimane ben salda sul Nord Italia mantenendo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sulle regioni di Nord-Ovest, salvo per qualche innocua nube diurna sui settori montuosi. Clima quasi caldo per il periodo con temperature intorno ai 25 gradi in pianura nelle ore pomeridiane, un po' più basse in Liguria. Venti deboli a regime di brezza. (Rpi)