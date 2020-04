Coronavirus: New York, a quota 7 mila i morti su oltre 160 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 7 mila i morti per Covid-19 nello Stato di New York, su oltre 160 mila contagiati. Lo ha dichiarato il governatore Andrew Cuomo. In questo modo lo Stato Usa resta saldamente al primo posto per contagi nel Paese e precede al primo posto qualsiasi altra nazione del mondo, davanti la Spagna (oltre 157 mila contagi) e l'Italia (oltre 147 mila). Nelle ultime 24 ore sono stati contati nello Stato quasi 10 mila nuovi casi, circa la metà di tutti i nuovi casi totali negli Stati Uniti. I 7 mila decessi a New York sono circa il doppio di quelli ufficialmente registrati in Cina, e stanno facendo il giro del mondo alcune immagini di fosse comuni scavate ad Hart Island, nel Brox, per i deceduti che non hanno familiari prossimi o non possono permettersi funerali. (Nys)