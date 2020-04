Canada: il premier Trudeau invita a festeggiare la Pasqua su Skype

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha invitato i suoi concittadini a prendere i considerazione l'uso di Skype per festeggiare il ponte del fine settimana che verrà, in modo da mantenere le restrizioni sociali e contenere la diffusione del coronavirus. Lo riporta il sito "The Star". "So che il prossimo weekend lungo è importante per molti canadesi", ha detto Trudeau. "Ma questo sarà molto diverso dagli altri". Il premier ha invitato i cittadini a resistere alla tentazione degli incontri di persona, per non pregiudicare gli sforzi finora fatti per abbassare la curva dei contagi per Covid-19. Al momento in Canada si contano almeno 556 decessi per coronavirus su oltre 22 mila contagi.(Nys)