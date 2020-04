Coronavieus: De Petris (Leu), Conte smentisce bugie della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio ha fatto benissimo a sgombrare il campo da bugie e falsità chiarendo che l'Italia non ha intenzione di ricorrere al prestito del Mes e che la nostra battaglia per gli eurobond continua". Lo afferma in una nota la senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Altrettanto giusto - scrive - ripristinare la verità storica ricordando che a votare per l'istituzione del Mes sono proprio quelli che oggi strillano e mentono per fare propaganda di bassa lega". (Com)