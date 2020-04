Coronavirus: Romeo (Lega), Conte impreparato o bugiardo, Lega votò contro Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "O lo 'spin doctor' di Conte non l'ha preparato, oppure il presidente del Consiglio ha mentito spudoratamente agli italiani. Nel 2012, così come facilmente evincibile dai resoconti, la Lega votò contro alla ratifica del Meccanismo europeo salvastati". Così il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, commenta le dichiarazioni di Giuseppe Conte. "Quanto accaduto questa sera - scrive - è gravissimo per la nostra democrazia: non solo Conte attacca il leader dell'opposizione sulla tv di Stato ma mente spudoratamente agli italiani". "Nel 2012 a Montecitorio, come ha tenuto traccia Openpolis, il via libera alla ratifica del Mes è stato dato con 325 voti favorevoli, 53 contrari, 36 astenuti e 214 assenti. Tutti i 168 deputati del Partito democratico presenti votarono a favore, così come 83 parlamentari del Popolo della libertà, 30 dell'Unione di Centro e 14 di Futuro e libertà. La Lega - ricorda - fu l'unica a votare contro (51 no), insieme a due voti ribelli all'interno del Pdl, Guido Crosetto e Lino Miserotti. (Com)