Business news: Bulgaria, 5 mila persone hanno perso il lavoro a causa del coronavirus

- Sono 236 mila le persone disoccupate in Bulgaria. È quanto riferito da Kremena Kalcheva, rappresentante dell’Agenzia nazionale per l’impiego, all’emittente televisiva “Nova Tv”. Secondo Kalcheva in una sola giornata sono 5 mila i cittadini bulgari che si sono iscritti negli uffici di collocamento del paese. “Abbiamo registrato un numero abbastanza alto di nuovi lavoratori iscritti agli uffici di collocamento. Il numero totale è di 7.138, di cui circa 5.000 hanno specificato che loro registrazione è collegata indirettamente o direttamente alla crisi provocata dall'epidemia di coronavirus”, ha detto la rappresentante dell’Agenzia per l’impiego. (Bus)